Глава РАЭК рассказал о предложенных мерах поддержки IT-специалистов

Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко рассказал, какие меры смогут поддержать российских IT-специалистов.

Он отметил, что в России уже много лет велик спрос на IT-специалистов, и в РАЭК уже несколько лет говорили о «кадровом голоде» в IT-сфере.

«Эта проблема не является сугубо российской. Мы прогнозировали, что к 2024 году в России потребность в IT-кадрах увеличится до 300 тысяч человек. Такая потребность обусловлена интенсивным развитием цифровой экономики и цифровизацией практически всех сфер нашей жизни.

Недавно мы прогнозировали возможный отъезд примерно 2% от всех специалистов IT-рынка из-за того, что не смогли больше работать с иностранными заказчиками и зарубежным ПО или были сокращены в международных компаниях. Тем не менее, мы очень хотим обновить наши данные и прогнозы — планируем сделать это в начале апреля,» — сказал Плуготаренко.

Эксперт подчеркнул, что какими бы ни были обновленные цифры, сейчас Россия как никогда нуждается в IT-кадрах. «Появляется много вакансий, некоторые компании, например VK, нанимают целые команды разработчиков. Государство находится в диалоге с отраслью и разрабатывает третий пакет мер поддержки IT-отрасли», — отметил он.

Кроме того, глава РАЭК подчеркнул, что разрабатывается третий пакет мер поддержки. Он напомнил, что 2 марта президент России подписал указ №83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

«Это около 10 направлений мер поддержки, которые сейчас дорабатываются и получают законодательное закрепление: госзаказа, льготная ипотека, налоговые преференции, отсрочка от призыва, гранты, льготные кредиты и так далее», — пояснил эксперт

Помимо этих мер в РАЭК предложили запустить индустриальное объединение для цифровизации работы с IT-специалистами и администрирования полагающихся им мер. А также выделить площадку на майском РИФ 2022 для «пересборки» российского IT.