В центре «Фобос» предупредили москвичей о мокром снеге в начале апреля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал ТАСС, что в начале апреля в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде морского снега.

«Апрель начнется очередной порцией осадков, и местами, преимущественно в южной части области, они будут сильными. 1, 2 и 3 апреля серия южных циклонов пройдет через центр европейской России, и нам не то, чтобы думать о том, когда куртки снять, а думать о том, куда мы лопаты снегоуборочные спрятали. (Ожидаются) осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные», — объяснил он.

Леус отметил, что на этой неделе серьезного потепления не ожидается, а температура будет находиться на уровне 0...+3°С днем и -1...-6°С ночью. В начале следующей недели температура, возможно, поднимется до +6°С.

Метеорологическое бюро «Фобос» ранее прогнозировало, что тепло в Центральную Россию придет не раньше второй половины апреля. Всю ближайшую неделю жителей региона ожидают снег, мокрый снег и дождь. Больше всего осадков, по предварительным данным, выпадет 31 марта и 1 апреля.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в течение недели жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки, однако количество снега сейчас намного ниже нормы. Он также предупредил о низком атмосферном давлении, которое сказывается на метеозависимых людях.