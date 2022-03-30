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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Каждый пятый потребитель в Москве планирует отказаться от западного фастфуда

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Каждый пятый потребитель западного фастфуда в Москве готов от него отказаться, даже если предприятия быстрого питания вернутся к работе в России, следует из результатов опроса компании IFORS Research, передает ТАСС.

По данным аналитиков, в случае возвращения зарубежных предприятий общепита на российский рынок, эти компании потеряют 20% своей аудитории среди москвичей, McDonald's — 17%, а KFC и Pizza Hut — 21% покупателей.

Исследование проведено среди 1000 москвичей 18-60 лет. Среди жителей столицы, которые употребляли фастфуд, большинство (61%) относятся отрицательно к решению иностранных компаний приостановить свою деятельность в России, 73% не готовы совсем отказаться от фастфуда и заменят ушедшие бренды. Так, в качестве альтернативы они указали Burger King, «Крошка-картошка», «Додо пицца» и Domino's Pizza.

Ранее в Национальной ассоциации кулинаров России сообщили о готовности разработать меню на основе традиционных национальных рецептов для замены блюд в ресторанах, которые приняли решение закрыться в России.

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