Семилетняя девочка стала самой молодой оперной певицей в мире

Семилетняя жительница США попала в Книгу рекордов Гиннеса, став самой молодой оперной певицей в мире, сообщает издание UPI.

Виктория Бринкер из Пенсильвании установила рекорд в 7 лет и 314 дней, спев партию в опере «Огни и легенды» в Питтсбургском театре, сорвав овации зрителей. По словам самой американки, тяга к музыке у нее появилась практически с пеленок.

«Я рано заговорила и начала петь уже в два года. Я всегда пела», — рассказала Виктория.

С оперой школьница познакомилась в шестилетнем возрасте благодаря своей матери. Бринкер рассказала, что ее привлекла техника певцов, их партии и различные аранжировки.

«Мне нравятся сложные аранжировки, техника, необходимая для пения, разные языки, на которых написаны все арии», — добавила американка.

Виктория и родители пока не знают, станет ли опера делом всей ее жизни или это просто временное хобби. Однако школьница каждый раз получает удовольствие, выступая на сцене.

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