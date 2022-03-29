Названа предварительная причина взрывов под Белгородом

Причиной взрывов в Белгородской области, вероятно, стал человеческий фактор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора», — сказал он.

Иные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области произошло, по некоторым данным, несколько взрывов. В результате одно из них пострадали четверо военнослужащих — снаряд взорвался на территории временного военного городка.

Также стало известно, что в районе села Красный Октябрь под Белгородом произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Вскоре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы в регионе прекратились.