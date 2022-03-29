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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Россия и Китай продолжат сотрудничество в области лечения онкозаболеваний

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На базе НМИЦ радиологии Минздрава России состоялся четвертый российско-китайский вебинар по вопросам хирургического лечения торакоабдоминальных онкологических заболеваний. Он проходил в формате «живой хиругии» — телемоста в прямом эфире.

Так, 28 марта показательную операцию провела бригада доктора медицины, главного хирурга и директора отделения торакальной хирургии №1 Онкологической клиники Пекинского университета профессора Кененг Чена, во второй день – 29 марта — свое искусство торакальной хирургии продемонстрировала российская сторона во главе с заместителем генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России, руководителем торакоабдоминального отдела профессором Андреем Рябовым.

«У нас с вами один враг — это рак. А значит, чем больше мы встречаемся на различных площадках и вырабатываем единые подходы в этой борьбе, делимся своими наблюдениями и знаниями, тем больше жизней нам удастся спасти», — отметил в своем приветствии к участникам вебинара генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

«Наше сотрудничество имеет глубокую историю и уходит своими корнями в прошлый век, когда люди моего поколения работали вместе с советскими врачами и учились друг у друга. У вас в России великая культура хирургии, мы рады, что можем совместными усилиями быть полезными медицине и обществу», — подчеркнул в ответном слове доктор Чен.

Только с сентября 2021 года, когда между НМИЦ радиологии Минздрава России и одним из крупнейших онкологических центров Китая — Онкологической клиникой Пекинского университета (PKUCH) было подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве и обмене передовым опытом, разработке совместных программ по профессиональному совершенствованию и подготовке кадров в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, прошло четыре совместных вебинара, на которых обсуждались различные методы лечения рака желудка, пищевода, легкого.

Главной особенностью проведения этих вебинаров является «живая хирургия» — мастер-классы российских и китайских хирургов. Помимо демонстраций операций участники телемостов представляют доклады по теме и дискутируют в прямом эфире.

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