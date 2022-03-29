Опрос показал, что россияне стали более оптимистичными

По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 33% опрошенных россиян ожидают общего улучшения жизни в стране через полгода-год. При этом в декабре 2021 года только 19% надеялись на общенациональные позитивные перемены.

Из опроса следует, что 26% респондентов считают, что жизнь в стране ухудшится, 20% – что она не изменится. Высказываясь о долгосрочной перспективе развития России, 49% заявили, что надеются на улучшение жизни в течение ближайших трех-пяти лет и лишь 13% прогнозируют ухудшение.

Говоря о собственной жизни, улучшения в ближайшее время ждут 30% опрошенных россиян, при этом осенью 2020 года этот показатель был равен 26%.

Ухудшение прогнозирует 16%, а 32% респондентов не ждут никаких существенных изменений.

Опрос ФОМ проводился 18–20 марта в 53 субъекта РФ, охватил 104 населенных пункта и 1,5 тыс. респондентов.

Ранее опрос показал, что число россиян, которые не хотят уезжать из страны, выросло почти вдвое. При этом женщины в 1,5 раза чаще говорят о желании жить в России (53% против 37% соответственно).