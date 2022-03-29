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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Блогеры выбирают «ВКонтакте» в два раза чаще Telegram после блокировки Instagram*

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Платформа Perfluence провела исследование среди почти 300 тыс. инфлюенсеров по всей России о поведении инфлюенсеров в период ограничения площадок Meta (признана экстремистской организацией)*.

Так, исследование, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru», показало, что в период с 15 февраля по 16 марта количество публикаций в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) снизилось в 2,5 раза (с 4109 публикаций в день до 1622). При этом доля присутствия блогеров в социальной сети уменьшилось не более чем на 15%. Важно отметить, что количество ежедневных публикаций в Instagram* снизилось на примерно 1,5 тыс. из-за ухода некоторых клиентов как из инфополя, так и из сети Instagram*.

После введения ограничений по публикации контента в TikTok постинг в социальной сети уменьшился почти в 30 раз. Если до ограничений блогеры публиковали в среднем 40-50 рекламных роликов, то после — это не более 15 постов. Самый высокий показатель (57 роликов) был 20 февраля, самый низкий (2 ролика) — 17 марта. Снижения были вызваны не ограничениями TikTok, так как блогеры смогли обойти их в течение 2-3 дней, а уходом рекламодателей из сети.

До признания Instagram и Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) запрещенными социальными сетями инфлюенсеры переводили подписчиков на другие площадки. Так, динамика привязки ссылок на дополнительные аккаунты показала, что наиболее популярными стали «ВКонтакте» (14,27%), Telegram (7,55%) и Одноклассники (1,69%). Однако в повседневной жизни блогеры продолжают использовать Instagram (62,7%). При этом многие блогеры отметили отсутствие снижения охватов.

Ранее стало известно, сколько Meta потеряет денег после блокировки в РФ.

*Организация запрещена в России

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