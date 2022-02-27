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Иммунолог рассказала, чем опасен коронавирус для аллергиков

Иммунолог Логина: COVID-19 может привести к обострению аллергии

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Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в разговоре с URA.RU, что коронавирусная инфекция может привести к обострению аллергических заболеваний.

«Если человек переболел коронавирусом, как и при любых хронических заболеваниях, может быть обострение ранее имевших место аллергических заболеваний. Это я наблюдаю у своих пациентов. Скажем, длительная ремиссия, 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, переболел коронавирусом, иногда это и после гриппа бывает, и обострение идет», — сказала она.

Чтобы избавится от обострения, нужен «курс радикального лечения», добавила специалист.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что холодный климат в России может стать одной из причин усиления последствий COVID-19.

До этого международная команда ученых выяснила сколько детей осиротели из-за коронавируса по всему миру.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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