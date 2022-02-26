Задержанное в Ла-Манше судно РФ не принадлежит «дочке» попавшего под санкции ПСБ

Российское торговое судно, задержанное властями Франции в Ла-Манше, не принадлежит компании «ПСБ Лизинг», которая якобы попала под санкции США. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Промсвязьбанка.

Как сообщается, данный корабль был выкуплен собственником до введения ограничительных мер в соответствии с условиями договора лизинга.

Ранее власти Франции назвали официальной причиной задержания судна России в Ла-Манше таможенный досмотр.

До этого французские СМИ сообщили, что российский сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции. Судно под названием Baltic Leader следовало из Руана, оно перевозило автомобили. Поступала информация, что корабль «может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции».

В настоящее время судно прибыло в порт города Булонь-сюр-Мер.