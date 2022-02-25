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СК РФ возбудил уголовные дела из-за обстрелов ДНР и ЛНР украинскими военными

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, 24 февраля в результате массированных обстрелов в Первомайске, Кировске, Золотом-5 и Марьевке в ЛНР были повреждены 13 жилых домов и газопровод в шести домах. В Донецке, Горловке, Ясиноватой и Докучаевске ДНР были ранены четыре мирных жителя, погибла женщина. Повреждения в населенных пунктах ДНР получили 45 жилых домов, электроцех, хозяйственные постройки, аварийный склад и высоковольтная ЛЭП, теплотрасса, две котельные. Без отопления остались 68 жилых домовладений, уточняет СК. Также обстрелам подверглись школа № 106 и Городская детская клиническая больница № 1.

25 февраля из-за попадания артиллерийского снаряда в здание школы № 50 города Горловки погибли учитель географии и завуч, еще один сотрудник школы был ранен. В это время в Донецке было повреждено здание городского специализированного дома ребенка. Еще двое мирных жителей погибли в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в городе Кировске.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

«Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы», — подчеркнули в СК.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об усилении обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

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