Центр Чумакова: эффективность вакцины «КовиВак-Дельта» против «омикрона» достигает 100%

Сотрудники Центра Чумакова провели оценку уровня нейтрализации штамма коронавируса «омикрон» сыворотками крови людей, привитых вакциной «КовиВак», и животных, привитых вакцинами «КовиВак» и «КовиВак – Дельта». Об этом «Газете.Ru» сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Для исследования были использованы сыворотки крови 21 участника клинических исследований, получившего вакцину «КовиВак» весной 2021 года, не имевшего к тому моменту антител к вирусу, т.е. ранее не переболевшего и не вакцинированного. Кроме того, вакциной «КовиВак» были проиммунизированы 16 лабораторных мышей линии BALB/c.

В результате исследования методом вирус-нейтрализации было установлено, что 13 из 21 (61,9%) сыворотки участников клинических исследований, получивших вакцину «КовиВак», нейтрализовали высокую концентрацию вируса SARS-CoV-2 варианта «омикрон». Об этом ранее говорил генеральный директор разработчика препарата — Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Кроме того, из 20 образцов сыворотки лабораторных мышей, получивших две дозы кандидатной вакцины «КовиВак — штамм Дельта», все 20 (100%) нейтрализовали прототипный вирус линии В.1.1 (штамм ПИК35), а также вариантов «дельта» (штамм 4724d) и «омикрон» (штамм 7995о).

Это говорит о том, что вакцина «Ковивак-Дельта» хорошо нейтрализует вирус у мышей, но еще требуются испытания на людях.

«Мы постоянно мониторим изменения циркулирующего на территории РФ вируса COVID-19 и уточняем эффективность существующих и перспективных вакцин против мутирующих штаммов вируса. Наша основная задача найти баланс между максимально возможной безопасностью и высокой эффективностью», – рассказал «Газете.Ru» Илья Гордейчук, заместитель директора по науке Центра Чумакова.

Результаты испытаний изложены в научной статье.