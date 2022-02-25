Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав и свобод россиян 20:10
Израиль пообещал еврейской общине Украины 10 млн шекелей 20:10
В Минобороны сообщили об освобожденных в Донбассе населенных пунктах 20:03
Захарова: без демилитаризации контакты с украинским руководством будут... 20:01
Вице-президент ОКР отреагировал на призыв МОК отменить международные соревнования... 20:00
Иосиф Райхельгауз назвал причину увольнения Башарова из ШСП 19:57
Украинские войска атаковали подстанцию канала «Северский Донец - Донбасс» 19:55
Стало известно, что включает в себя приостановка членства России в Совете Европы 19:54
В МИД РФ заявили, что угрозы санкций со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны 19:51
Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» прекратились 19:40

Центр Чумакова: эффективность вакцины «КовиВак-Дельта» против «омикрона» достигает 100%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Сотрудники Центра Чумакова провели оценку уровня нейтрализации штамма коронавируса «омикрон» сыворотками крови людей, привитых вакциной «КовиВак», и животных, привитых вакцинами «КовиВак» и «КовиВак – Дельта». Об этом «Газете.Ru» сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Для исследования были использованы сыворотки крови 21 участника клинических исследований, получившего вакцину «КовиВак» весной 2021 года, не имевшего к тому моменту антител к вирусу, т.е. ранее не переболевшего и не вакцинированного. Кроме того, вакциной «КовиВак» были проиммунизированы 16 лабораторных мышей линии BALB/c.

В результате исследования методом вирус-нейтрализации было установлено, что 13 из 21 (61,9%) сыворотки участников клинических исследований, получивших вакцину «КовиВак», нейтрализовали высокую концентрацию вируса SARS-CoV-2 варианта «омикрон». Об этом ранее говорил генеральный директор разработчика препарата — Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Кроме того, из 20 образцов сыворотки лабораторных мышей, получивших две дозы кандидатной вакцины «КовиВак — штамм Дельта», все 20 (100%) нейтрализовали прототипный вирус линии В.1.1 (штамм ПИК35), а также вариантов «дельта» (штамм 4724d) и «омикрон» (штамм 7995о).

Это говорит о том, что вакцина «Ковивак-Дельта» хорошо нейтрализует вирус у мышей, но еще требуются испытания на людях.

«Мы постоянно мониторим изменения циркулирующего на территории РФ вируса COVID-19 и уточняем эффективность существующих и перспективных вакцин против мутирующих штаммов вируса. Наша основная задача найти баланс между максимально возможной безопасностью и высокой эффективностью», – рассказал «Газете.Ru» Илья Гордейчук, заместитель директора по науке Центра Чумакова.

Результаты испытаний изложены в научной статье.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть