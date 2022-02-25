Аксенов заявил, что в Крыму от разрывов снарядов повреждено более 20 домов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 20 домов были повреждены в результате разрывов снарядов в Джанкойском районе накануне, 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в 5.22 утра 24 апреля в районе села Рюмшино было несколько разрывов. Глава региона отметила, что точное число воронок пока назвать сложно, возможно, их было от пяти до десяти.

«Был на месте председатель правительства Крыма. 22 дома пострадали, выбиты стекла, повреждена кровля», — сказал Аксенов.

Он добавил, что в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

Ранее Аксенов сообщал, что в Крыму взорвалось несколько снарядов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.