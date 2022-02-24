МВД сообщило о 600 задержанных в ходе незаконной акции в Москве

Полицейские задержали в центре Москвы порядка 600 участников несанкционированной акции против специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании более 50 митингующих. Одна из участниц акции бросила коктейль Молотова в сторону полицейских. Позднее ее также задержали.

По данным издания «Подъем», несанкционированные акции против спецоперации в Донбассе прошли в 42 городах России. Всего были задержаны более 700 человек.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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