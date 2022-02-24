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ОБСЕ приняла решение об эвакуации своих сотрудников с Украины

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

На фоне обострения ситуации на Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) эвакуирует своих сотрудников из страны, сообщает ТАСС.

По данным дипломатического источника, организация приняла решение эвакуировать своих сотрудников с территории Украины, как только это будет безопасно. Это решение, уточняет источник, вызвано «вторжением» России на территорию Украины.

Ранее телеканал ABC сообщил, что США настоятельно советуют Зеленскому перебраться из Киева во Львов в целях безопасности. При этом не уточнялось, кто именно призывает украинского лидера к эвакуации и какими именно опасениями вызвана эта рекомендация. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Зеленский остается в стране.

Российских дипломатов уже эвакуировали с Украины. В ведомстве напомнили, что с 2014 года российские дипломаты на Украине неоднократно подвергались нападениям.

22 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил Министерству обороны России обеспечить безопасность Донбасса. 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Военная операция в Донбассе
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