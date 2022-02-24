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В Москве задержали более 50 участников несанкционированной акции

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РИА «Новости»

В Москве задержали более 50 участников несанкционированной акции против военной операции России по защите Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в центре Москвы задержаны более 50 человек», — уточнил источник.

По данным агентства, задержания проходили в центре столицы — на Пушкинской площади, Страстном бульваре, 3-м Колобовском переулке, Смоленской площади. Позднее участники акции двинулись к Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки. На подходе к Трубной площади было организовано оцепление оперполка, и протестующие разошлись в разные стороны.

Среди задержанных были люди в жилетах «пресса».

Ранее Следственный комитет напомнил об ответственности за организацию, проведение и участие в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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