В Москве задержали более 50 участников несанкционированной акции против военной операции России по защите Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в центре Москвы задержаны более 50 человек», — уточнил источник.

По данным агентства, задержания проходили в центре столицы — на Пушкинской площади, Страстном бульваре, 3-м Колобовском переулке, Смоленской площади. Позднее участники акции двинулись к Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки. На подходе к Трубной площади было организовано оцепление оперполка, и протестующие разошлись в разные стороны.

Среди задержанных были люди в жилетах «пресса».

Ранее Следственный комитет напомнил об ответственности за организацию, проведение и участие в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

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