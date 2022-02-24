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Учебный процесс прервали на два дня в приграничных районах Крыма

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Министр образования Крыма Валентина Лаврик заявила, что власти республики на два дня прервали учебный процесс в школах граничащих с Украиной северных районов полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

«В приграничных районах мы прерываем учебный процесс на два дня», — заявила Лаврик.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в школах и детсадах региона на границе с Украиной, отменяются занятия.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

«Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины, которая, по их мнению, стремится к силовому разрешению конфликта в Донбассе.

Пушилин и Пасечник заявили, что Киев продолжает наращивать силы в Донбассе. Из-за действий украинских военных жители республик вынуждены эвакуироваться в Россию, добавили они.

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