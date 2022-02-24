Россиянам объяснили, когда нельзя принимать антибиотики

И.о. заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская рассказала, что многие пациенты из-за бесконтрольного приема антибиотиков становятся к ним резистентны — когда лекарство на самом деле нужно, оно не помогает. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она отметила, что люди во время пандемии стараются обезопасить себя от последствий COVID-19, например, возможной пневмонии. Из-за этого специалисты наблюдают повальную профилактику антибиотиками.

«С точки зрения профилактики пневмонии при вирусной инфекции на сегодняшний день нет достаточной доказательной базы о пользе антибиотикотерапии и предотвращении развития пневмонии, но рисков гораздо больше», — рассказала Ленская.

По словам фармаколога, бесконтрольный прием антибиотиков вреден, особенно для хронических больных. Многие виды этого препарата противопоказаны при проблемах желудочно-кишечного тракта, поскольку могут спровоцировать их обострение. У людей со слабым сердцем антибиотики могут вызвать аритмию, а у пациентов с печеночной недостаточностью — вызвать поражение печени.

Ранее заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ № 52 Сергей Андреев рассказал, что прием антибиотиков для лечения коронавируса может привести к более тяжелому течению болезни и поражению легких.