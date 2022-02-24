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В Японии объявили об угрозе извержения еще одного вулкана — начал работу кризисный штаб

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Kyodo

Кризисный штаб начал работать при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию японского премьера.

Накануне национальное метеорологическое управление повысило уровень угрозы извержения вулкана Асо. Он расположен на острове Кюсю в префектуре Кумамото.

В период с 8 по 14 июня 2011 года он выбросил столб пепла на высоту 1800 метров. С июля по сентябрь 2012 года в данном районе ощущалась повышенная сейсмичность, в этот период ученые зафиксировали более 2500 подземных толчков.

В кальдере проживает 50 тыс. человек, проложена железная дорога. Кратер Накадаке кальдеры Асо является популярным туристическим объектом в регионе. Зимой кальдеру иногда покрывает снег, и в ее долине катаются на санях и лыжах. Высота Асо — 1592 м.

Предупреждение об его извержение поднято со второго до третьего уровня из пяти возможных.

Кризисный штаб занят сбором и анализом необходимой информации, а также координирует действия профильных министерств и ведомств. В ближайшее время выйдет дополнительная информация по ситуации вокруг вулкана Асо.

Ранее сообщалась, что в Японии возникла вероятность извержения вулкана Онтакэ, который в 2014 году убил десятки человек.

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