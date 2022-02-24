В Японии возникла вероятность извержения вулкана, который в 2014 году убил десятки человек

Власти Японии заявили о вероятности извержения вулкана Онтакэ. Он расположен в центре страны, на острове Хонсю, на границе префектур Нагано и Гифу. Об этом сообщает телеканал NHK.

Высота Онтакэ — 3 067 м. Вулкану присвоен второй уровень опасности по пятибалльной шкале. Власти закрыли подъем на его вершину из-за зимнего сезона. Отмечается, что на его склонах нет людей. Местных жителей призвали к осторожности и внимательному наблюдению за ситуацией.

В 2014 году произошло последнее сильное извержение Онтакэ. Тогда в результате стихийного бедствия погибли 58 человек, еще пять пропали без вести.

Перед извержением наблюдались слабые подземные толчки, тогда власти не придали им значения и не закрыли тропу к вершине вулкана.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана Тонга породило 600 тыс. ударов молний. Извержение подводного полинезийского вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спровоцировало образование так называемой грязной грозы с рекордным количеством вулканических молний. Наблюдатели зарегистрировали почти 600 тыс. ударов молний, пришедшихся на 13-15 января, что значительно превосходит прежнее крупнейшее событие такого рода — извержение Анак-Кракатау в Индонезии в 2018 году.