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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за прибытия эвакуированных с Донбасса

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности до 31 марта из-за прибытия эвакуированных из ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Уточняется, что правительство Подмосковья организует временное размещение эвакуированных.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Это связано с прибытием беженцев из Донбасса.

В указе главам районов рекомендуется развернуть пункты временного размещения беженцев, а также обеспечить взаимодействие с территориальными органами федеральной власти.

До этого сообщалось, что Воронежская область готова разместить на своей территории 4,5 тыс. беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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