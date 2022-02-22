Молодожены рассказали об отношении к зеркальным датам проведения свадьбы

Свыше половины будущих молодоженов решили отказаться от свадебного путешествия — преимущественно из-за страха заболеть во время поездки, отсутствия возможности въехать в желаемую страну из-за «ковидных» ограничений и нежелания возиться с визами, к которым из-за пандемии предъявляют повышенные требования, следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах» совместно с исследовательским центром А2, поступившего в «Газету.Ru».

Россиянам как правило все равно, насколько «красива» дата проведения их свадьбы, зато принципиально, в какое время года она проходит.

Вероятно, в 2022 году незначительно снизится доля пар, которые решат поехать в свадебное путешествие. Если из числа вступивших в брак в 2021 году в путешествие отправились 60%, то из числа респондентов, чья свадьба запланирована на этот год, о планах на поездку рассказали 47% опрошенных.

В 2021 году респонденты чаще всего ездили в Египет (46%), Грецию (15%), Турцию (12%), ОАЭ (6%), Таиланд (5%) и на Мальдивы (4%). В 2022 году самым популярными направлениями для молодоженов могут стать Египет (туда планируют поехать 24% опрошенных), Мальдивы (22%), ОАЭ (15%), Греция (15%) и Турция (13%).

Подавляющее большинство опрошенных (79%) не стремятся привязать свадьбу к красивой дате. Среди тех, кому не все равно, когда идти в ЗАГС, преимущественно женщины (31% против 14% мужчин).

Куда большее значение респонденты уделяют времени года, подходящее для проведения свадьбы. 87% опрошенных не все равно, в какое время года проводить свадьбу. Из них свыше 40% считают лучшим сезоном лето, каждый четвертый (25%) — раннюю осень, 22% — зиму и 13% — осень.

Вместе с тем, 2021 год ознаменовался ростом расходов россиян на свадьбы. Если из числа респондентов, вступивших в брак до прошлого года, почти половина (49%) уложились в суммы, не превышающие 500 тыс. рублей, то в 2021 году 70% респондентов свадьба обошлась дороже. В частности, 47% опрошенных потратили на нее 500-800 тыс. руб., каждый шестой (18%) — 800 тыс.- 1 млн руб., 3% — 1-1,5 млн руб. и 2% — более 1,5 млн руб.

О расходах на свадьбу от 500 тыс. руб. говорили преимущественно респонденты из Москвы и Московской области (15%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (11%), Краснодарского края (9%), Башкортостана (9%) и Воронежской области (8%).

Рост расходов отчасти можно объяснить отношением респондентов к этому событию. Если из числа вступивших в брак до 2021 года свадьбу на широкую ногу считали вопросом принципа 44% респондентов, то среди тех, кто вступил в брак в 2021 году, так считает каждый второй (55%).

Среди тех, кто запланировал свадьбу на 2022 год, мечтающих о торжестве с размахом чуть меньше — 51%. И, соответственно, меньше тех, кто планирует потратить на это более 500 тыс. руб. (41%). 59% запланировали более скромные траты. В частности, 28% хотели бы уложиться в 300-500 тыс. руб., 17% — в сумму, не превышающую 100 тыс. руб., а 14% — в 100-300 тыс. руб.

Респонденты, планирующие потратить на свадьбу от 500 тыс. руб., проживают в основном в Москве (16%), Краснодарском крае (14%), Волгоградской области (13%), Красноярском крае (11%) и Башкортостане (10%).

В то же время, предположительно, вырастет количество пар, которые для проведения свадьбы привлекут заемные средства. Из числа респондентов, вступивших в брак в 2021 году, деньги на организацию торжества занимали 28%. Из числа опрошенных, чья свадьба запланирована на этот год, о такой вероятности говорили 42% респондентов.