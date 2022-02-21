На Фиджи выявили более 200 случаев заражения лихорадкой денге

Лихорадку денге диагностировали у 213 пациентов в Республике Фиджи. Информацию подтвердили местные власти, сообщает «Радио Нью Зиленд».

По данным Минздрава Фиджи, после сильных дождей, которые прошли на островах архипелага на прошлой неделе, «число случаев заболевания лихорадкой денге существенно возросло».

«Было зарегистрировано 213 случаев лихорадки денге», — приводит радиостанция заявление секретаря министерства Джеймса Фонга.

В настоящий момент работники фиджийского национального Комитета по борьбе с инфекционными заболеваниями помогают людям, столкнувшимся с болезнью.

Правительство Республики Фиджи не считает, что ситуация с заражением денге критическая. Тем не менее аналогичный показатель по числу случаев превысил значения 2021 года.

С 2014 года заболеваемость лихорадкой денге на Фиджи остается высокой, а вспышки периодически происходят.

Симптомами лихорадки денге являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Ранее Роспотребнадзор не увидел риска проникновения в Россию неизвестной лихорадки из Индии.