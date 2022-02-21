Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Червиченко о лыжниках на ОИ: в очередной раз дали по зубам норвежским... 07:46
Генпрокуратура подтвердила задержание экс-министра обороны Казахстана Бектанова 07:40
Daily Mail: как минимум два министра уволятся, если Джонсона накажут... 07:23
Тарасова: главное разочарование Олимпиады – вопрос с Валиевой 07:22
В Европе назвали главный рычаг давления на Россию 07:18
США подготовили санкции против российских банков 07:08
Украинский боксер о бое с россиянином: меня обокрали, будем подавать апелляцию 07:04
Добровольцы из Крыма прибыли на помощь жителям Донбасса 06:50
Инфекционист заявил, что более 80% россиян имеют антитела к Covid-19 06:46
Игрок сборной России по хоккею рассказал, какие ошибки стоили команде золота ОИ 06:42

В ЛНР сообщили, что военные Киева обстреляли еще три жилых дома

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Украинские силовики обстреляли еще три жилых дома на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в 05:43 мск был произведен обстрел по населенному пункту Красный Яр, всего зафиксировано пять выстрелов из гранатомета СПГ-9 и использование стрелкового оружия.

Детальная информация о пострадавших и степень разрушения уточняются.

«В указанном районе работает экспертная группа представительства ЛНР в СЦКК», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли жилой дом в Станице Луганской в районе памятника «Князь Игорь».

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. Поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область из Таганрога в Ростовской области 19 февраля в 20:52 мск. Для прибывших подготовили 42 пункта временного размещения на 4 502 человека.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть