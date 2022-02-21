В ЛНР сообщили, что военные Киева обстреляли еще три жилых дома

Украинские силовики обстреляли еще три жилых дома на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в 05:43 мск был произведен обстрел по населенному пункту Красный Яр, всего зафиксировано пять выстрелов из гранатомета СПГ-9 и использование стрелкового оружия.

Детальная информация о пострадавших и степень разрушения уточняются.

«В указанном районе работает экспертная группа представительства ЛНР в СЦКК», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли жилой дом в Станице Луганской в районе памятника «Князь Игорь».

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. Поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область из Таганрога в Ростовской области 19 февраля в 20:52 мск. Для прибывших подготовили 42 пункта временного размещения на 4 502 человека.