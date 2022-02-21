Добровольцы из Крыма прибыли на помощь жителям Донбасса

Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко. Его цитирует РИА «Новости».

«Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела», — сказал Козенко.

Ранее бывший премьер ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» и депутат Государственной думы РФ Александр Бородай в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, что Вооруженные силы Украины многократно превосходят армии ДНР и ЛНР.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. Поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область из Таганрога в Ростовской области 19 февраля в 20:52 мск. Для прибывших подготовили 42 пункта временного размещения на 4 502 человека.

20 февраля в МЧС России сообщили, что границу пересекли более 53 тыс. беженцев из Донбасса. Большая часть из них находится в Ростовской области, однако эвакуированных также везут в Курскую и Воронежскую области. Местные власти уже ввели в этих регионах режим ЧС.