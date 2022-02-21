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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли жилой дом

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украинские силовики рано утром 21 февраля обстреляли жилой дом в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале.

«В 04:35 н.п. Станица Луганская – памятник «Князь Игорь»: СПГ-9 (2 выстрела), стрелковое оружие. По предварительной информации поврежден (разрушен) один жилой дом в садоводческом кооперативе «Пригородное», — говорится в сообщении.

Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее несколько взрывов раздались на окраине Луганска.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. Поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область из Таганрога в Ростовской области 19 февраля в 20:52 мск. Для прибывших подготовили 42 пункта временного размещения на 4 502 человека.

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