В еще одном регионе ввели режим ЧС из-за потока беженцев из Донбасса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение о введении режима ЧС на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что все системы жизнеобеспечения работают хорошо и без сбоев. В пресс-службе уточнили, что режим ЧС вводится из-за растущего потока людей, пребывающих из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

«Нужно задействовать все ресурсы, чтобы людей максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения. Отсюда тянется и ряд других организационных вопросов: обеспечение бытовыми принадлежностями, выделение финансирования на первоочередные вопросы беженцев, их тестирование на ковид и тому подобное», — указано в сообщении.

Режим ЧС ранее ввели в Ростовской области.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. Поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область из Таганрога в Ростовской области 19 февраля в 20:52 мск. Для прибывших подготовили 42 пункта временного размещения на 4 502 человека.