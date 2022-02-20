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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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СКР возбудит уголовное дело поcле гибели мирных жителей ЛНР в результате атаки ВСУ

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после попытки ВСУ атаковать позиции ЛНР

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту попытки атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса», — указано в сообщении.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли утром, 20 февраля, попытку атаковать позиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе села Пионерское с форсированием реки. В результате ВСУ уничтожили пять жилых домов, среди мирного населения сообщалось о наличии жертв.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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