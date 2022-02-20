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КГБ Белоруссии раскрыл группы, планировавшие сорвать референдум по Конституции

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КГБ Белоруссии раскрыл группы, которые планировали сорвать референдум по конституции.

«Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, – прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса», — сообщил телеканал ОНТ.

Отмечается, что личности кураторов были установлены, в Белоруссии задержали рядовых исполнителей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался посылать наблюдателей на референдум в Белоруссии.

В декабре прошлого года белорусские власти опубликовали проект изменений основного закона страны. Один из главных пунктов — изменение срока правления главы государства.

Конституционный референдум в Белоруссии состоится 27 февраля.

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