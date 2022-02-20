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Американский журналист допустил ошибку при переводе слов Путина

Журналист Макдональд указал коллеге из NYT на ошибку при переводе слов Путина об СССР

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Thibault Camus/AP/Reuters

Ирландский журналист Брайан Макдональд указал корреспонденту New York Times Питеру Бейкеру в Twitter на ошибку при переводе слов президента РФ Владимира Путина о распаде СССР, напомнив, почему российский лидер назвал это событие катастрофой.

В своем микроблоге Бейкер написал, что российский президент собирается напасть на Украину, чтобы исправить «катастрофу», которой оказался распад Советского Союза.

«Чтобы понять Путина сейчас, важно вспомнить, что он назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, «величайшей геополитической катастрофой XX века», — написал он в своем аккаунте.

Однако его ирландский коллега напомнил, что президент РФ в действительности говорил о катастрофе не из-за «освобождения миллионов».

«Вообще-то Путин назвал развал Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой XX века», потому что из-за него миллионы русских остались за границей новой России. Эту цитату постоянно неправильно истолковывают. То ли намеренно, то ли по незнанию», — написал Макдональд.

После этого при помощи другого пользователя соцсети он обратил внимание на ошибку в переводе слов российского главы.

«На самом деле Путин сказал: «Прежде всего следует признать, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой века». «Крупнейшей», а не «величайшей»», -— заключил журналист.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

В декабре стало известно, что партия ЛДПР намерена инициировать заявление Госдумы о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века

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