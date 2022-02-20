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Специалист описала диету для иммунитета

Диетолог Круглова: укрепить иммунитет помогут средиземноморские продукты

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Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила в разговоре с информационным агентством «Прайм», что распространенные в расположенных на берегу Средиземного моря странах способны укрепить иммунитет.

Специалист рассказала, что жители этих стран едят в основном растительную пищу, белок получают из рыбы, других морепродуктов и мяса птицы, кроме того, в местных кухнях представлены кисломолочные продукты — средиземноморская диета.

«Растительная пища богата аскорбиновой кислотой, пищевыми волокнами и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты – незаменимые поставщики «Омега-3» — все это крайне важно для снижения системного воспаления в период инфекционных заболеваний»», — объяснила она.

Ранее замглавного врача австрийского центра здоровья Verba Mayr Инна Решетова рассказала «Газете.Ру» рассказал о продуктах, помогающих восстановиться после COVID-19/

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Коронавирус 2019-nCoV
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