МИД Украины прокомментировал разрывы снарядов на территории России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы страны не производили обстрелов территории России.

«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов», — написал он в Twitter.

При этом Кулеба призвал «немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов», о которых ранее сообщили российские СМИ.

В свою очередь главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что подразделения украинских Объединенных сил в Донбассе не обстреливали территории ДНР, ЛНР и России.

По его словам, информация об обстрелах Ростовской области является «откровенной ложью и провокацией».

«Следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии более 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня «Град» и 122-мм пушки, находящихся на вооружении ВС Украины», — говорится в публикации Залужного вFacebook.

Ранее стало известно, что два снаряда разорвались в Ростовской области в Тарасовском районе. Сообщалось, военнослужащие ВСУ провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

После этого в Главном следственном управлении Следственного комитета России завели уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны военных Украины. Следователи уточнили, что среди мирного населения в результате обстрела никто не пострадал.