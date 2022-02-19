СК РФ возбудил уголовное дело из-за попадания украинского снаряда на территорию России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания на российскую территорию украинского снаряда, сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил следователям провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что на территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от границы России с Украиной разорвался снаряд. Военнослужащие ВСУ провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

Ранее власти Ростовской области ввели на территории региона режим ЧС. Регион принимает беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, об эвакуации которых было объявлено 18 февраля. Режим ЧС введен с 10.00 на территории всех муниципалитетов Ростовской области.