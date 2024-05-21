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Путин призвал главу Калмыкии не забывать об аварийном жилье

Путин попросил главу Калмыкии держать на контроле вопрос аварийного жилья

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым попросил не забывать про решение проблемы аварийного жилья в регионе. Его цитирует РИА Новости.

Хасиков доложил главе государства про увеличение на 40% ввода жилья в Калмыкии, рассказал о решении проблемы обманутых дольщиков, а также о планах построить большой жилой микрорайон Элисты.

«Про аварийное жилье тоже не забывайте», — ответил Путин.

«По той программе, которая была, мы вошли в десятку регионов, которые закончили ее досрочно. Но это не говорит о том, что проблема решена, фонд аварийного жилья пополняется. Мы подготовили заявку, она уже в работе», — сказал Хасиков.

Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии назвал серьезной экологической проблемой процесс опустынивания земель в Калмыкии. Он подчеркнул, что в одиночку республика не сможет решить этот вопрос. Хасиков на это заявил, что власти республики совместно с федеральным институтом уже «разработали программу».

Ранее глава Калмыкии отказался от участия в форуме «Россия» из-за взрывов в Элисте.

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