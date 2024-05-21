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В Грузии объяснили, почему закон об иноагентах больше не будут откладывать

Грузинский эксперт Сакварелидзе: закон об иноагентах преодолеет вето президента

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Irakli Gedenidze/Reuters

Закон об иноагентах в Грузии никуда не уйдет, правящая партия «Грузинская мечта» сделает все для его принятия, чтобы не потерять поддержку своих союзников, уверен грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе. Документ сможет преодолеть и вето, наложенное на него президентом Саломе Зурабишвили, заявил он в беседе с НСН.

По словам эксперта, ситуации, когда парламент преодолевал вето президента перевесом голосов, происходили уже не раз. Решение в пользу утверждения закона он объяснил тем, что если партия власти снова сделает шаг назад, то потеряет своих сторонников.

«В политике слабых не любят. От «Грузинской мечты» ждут, что она осознанно пошла на принятие этого закона и что у нее есть силы защитить свою цель, свой план действий», — пояснил Сакварелидзе.

От США в случае принятия закона вряд ли последует жесткая реакция, считает политолог. Он напомнил, что американские власти требовали лишь что-то изменить в документе. По мнению Сакварелидзе, в ближайшее время это и будет сделано, так как представители «Грузинской мечты» тоже согласны с необходимостью внесения в закон некоторых правок.

Напомним, на прошлой неделе президент Грузии отказалась подписывать принятый закон об иноагентах, назвав его препятствием на «европейском» пути Грузии. Документ вызвал протесты в стране, в ЕС его назвали причиной не принимать Грузию в ЕС, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии назвали масонов и партию войны виновниками протестов из-за закона об иноагентах.

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