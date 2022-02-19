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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ДНР с начала эвакуации покинули более 3 тыс. человек

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Из ДНР и ЛНР выехали больше 28 тыс. человек, при этом территорию ДНР с начала эвакуации в Россию уже покинули почти 3,4 тыс. граждан, заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Его цитирует Донецкое агентство новостей.

«На сегодняшний момент эвакуировано 3384 человека. Люди эвакуированы автобусным транспортом и личным транспортом. На пунктах пропуска с РФ развернуты пункты помощи эвакуированному населению», — сказал он.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.

Ранее из федерального бюджета России в Ростовскую область поступили 5 млрд рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса. В МЧС РФ потребовали начать выплаты беженцам в течение суток.

Ранее Кострубицкий заявил, что республика планирует эвакуировать от 500 тыс. до 700 тыс. человек.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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