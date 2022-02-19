Врио главы МЧС Чуприян поручил найти регионы РФ, готовые принять беженцев из Донбасса

Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, в ходе которого поручил определить, какие еще регионы готовы принимать беженцев из Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей. Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев», — говорится в заявлении МЧС РФ.

Ранее Чуприян потребовал на оперативном совещании не затягивать с выплатами беженцам из Донбасса и начать их в течение суток.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».