В Москве в пятницу ожидается до +5°С и небольшие осадки

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 18 февраля, температура поднимается до +5°С. В столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3...+5°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами порывы ветра будут достигать до 15 м/с.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -1...+1°С. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и гололедица. Ожидается юго-западный и ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 731 мм рт. ст., а ночью — 737 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в конце текущей недели, 19–20 февраля, будет опережать климатический ход на 50 дней. Он уточнил, что резкое потепление характерно для Европейской части России. Причина — теплые воздушные массы, двигающиеся с юга.