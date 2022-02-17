Адвокат рассказал подробности задержания политолога Соловья

Адвокат задержанного экс-профессора МГИМО Валерия Соловья Алексей Добрынин рассказал News.ru, что политолога задержали по причинам, не связанным с Telegram-каналом «Генерал СВР».

«Нет, дело не в Telegram-канале, дело в конкретном возбужденном деле по экстремизму», — сказал юрист.

Также Добрынин призвал не спекулировать на различных версиях произошедшего. Он отметил, что Соловей проходит свидетелем по данному делу, и исключил возможность изменения его правового статуса.

Адвокат рассказал, что личность основного подозреваемого пока неизвестна, и возможно, что дело возбудили «по факту» правонарушения.

Он добавил, что в ходе обыска у политолога были изъяты некоторые вещи, но их точное количество ему неизвестно.

Ранее в доме Соловья и его родственников прошли обыски. В отношении Соловья возбудили дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По информации источников, профессор Соловей публиковал посты в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР» о сотрудниках органов власти России.

Впоследствии политолог был доставлен на допрос в Следственный комитет.

В 2019 году Соловей написал в Facebook, что уходит из МГИМО «по политическим причинам». Он рассказал «Интерфаксу», что его «попросили» уйти, сообщив, что его дальнейшее пребывание в институте «крайне нежелательно».

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