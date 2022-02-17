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Гинцбург рассказал об отзывах подростков на «Спутник М»

Гинцбург: жалоб на негативные эффекты вакцинации подростков от COVID-19 не поступало

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» не поступали. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких жалоб не поступало, абсолютно», — отметил Гинцбург.

Он подчеркнул, что общие объемы вакцины от коронавируса для подростков постепенно будут наращиваться, а через две недели к процессу будет подключена компания «Генериум». Благодаря этому все необходимое количество доз «Спутника М», которые необходимы для этой возрастной группы, будут «мгновенно выполнены и поставлены в регионы».

«Насколько я помню, сейчас порядка 60 тыс. (доз) использовано, то есть 60% от того, что было поставлено», — добавил ученый.

Ранее Гинцбург заявил, что все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом, поэтому у клинических испытаний вакцины «Спутник М» необходимо изменить протокол. По его словам, в столице не нашлось детей этой возрастной группы с отрицательными тестами по антителам к COVID-19.

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