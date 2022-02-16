Литва начнет выдавать все типы виз россиянам

Визовые центры Литвы начинают принимать заявления на выдачу шенгена по всем целям поездки.

«Начиная с 31 марта 2022 года граждане могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву) или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной», — говорится на сайте VFS Global.

При этом при подаче документов заявитель должен подтвердить, что он въедет в страну не раньше 31 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что посольство Словении в России с 31 января прекратило выдавать визы российским туристам из-за карантина на территории диппредставительства.

Также стало известно, что у россиян резко вырос спрос на вакцинные туры.