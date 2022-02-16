Жена экс-профессора МГИМО Соловья прокомментировала его задержание

Супруга политолога и экс-профессора МГИМО Валерия Соловья, комментируя задержание мужа и сына, сообщила, что их увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу, передает РИА «Новости».

Татьяна при этом не уточнила, по какому делу выступают свидетелями ее муж и сын, и, так как у нее изъяли все средства связи, она не поддерживает с ними связь.

О задержании Валерия Соловья и его сына сообщил 16 февраля Znak.com. По информации RT, в отношении Соловья возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ — о возбуждении ненависти либо вражды или унижения человеческого достоинства.

Ссылаясь на представителей следствия, RT сообщает, что Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР», администратором которого является гражданин Украины Виктор Ермолаев. Соловей проводил с ним регулярные стримы, отмечает СМИ.