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В Подмосковье перевернулся легкомоторный самолет

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Легкомоторный самолет «Вильга-2000» перевернулся после посадки в городском округе Ступино в Московской области, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, самолет перевернулся возле деревни Торбеево при маневре на взлетно-посадочной полосе.

Уточняется, что на борту находился один пилот, он не пострадал.

Судя по окраске и логотипу, самолет принадлежит авиакомпании S7. По факту произошедшего проводится проверка.

Несколькими днями ранее на Камчатке произошло крушение легкомоторного самолета Ан-2. По информации губернатора Камчатского края Владимира Солодова, оба члена экипажа погибли. Самолет полностью сгорел.

Также стало известно, что два человека пострадали после того, как легкомоторный самолет упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае.

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