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Обвиняемым в убийстве после ссоры в родительском чате грозит 30 лет тюрьмы

Обвинение запросило 30 лет тюрьмы для подозреваемых в убийстве после ссоры в родительском чате

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Государственное обвинение попросило в общей сложности 30 лет колонии для троих обвиняемых по делу об убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате в Волгограде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

«Обвинение предложило назначить основному фигуранту наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сестре – 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его шурину – 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Процесс продолжается с января 2021 года в Центральном районном суде Волгограда. Следующее судебное заседание должно состояться 22 февраля.

Конфликт в родительском чате произошел в конце октября 2020 года. Роман Гребенюк якобы оскорбил одну из участниц, после чего она попросила брата, Арсена Мелконяна, разобраться с ним. Мелконян настаивал на личной встрече с целью выяснения отношений. Из-за давления и угроз Гребенюк согласился и предложил встретиться в отделении банка в Центральном районе Волгограда.

На «переговоры» приехали супруг женщины и ее брат, который начал бить мужчину по голове, в результате чего тот скончался.

Мелконян во время одного из заседаний суда угрожал расправой основному свидетелю. После заявления подсудимого гособвинитель составил рапорт о наличии признаков преступления в словах подсудимого, после чего передал его в следственные органы.

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