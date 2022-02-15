Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ФСБ попросила арестовать жителя Плесецка, заподозренного в госизмене 15:27
Россиянин пытался перевезти за рубеж запчасти к танкам 15:26
В НАТО испытали «оптимизм» от готовности Москвы продолжать переговоры по Украине 15:25
Россиянам рассказали о новом воспалении при «омикроне» 15:21
Объявлены ведущие церемонии вручения премии «Оскар» 15:19
Турчак назвал число заявок на бесплатное подключение к газу 15:18
Лавров пошутил над «непонятливостью» польских журналистов из-за вопроса... 15:16
Президент Киргизии поработал водителем автобуса 15:14
Стало известно, почему Песков пропустил открытие Олимпиады 15:10
Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о романе... 15:06

В Нижнем Новгороде роддом отказался выдавать младенца матери из-за долга

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Нижнем Новгороде беженка из Донецка не могла забрать ребенка из роддома две недели без оплаты услуг.

В местной телепрограмме «Кстати» она рассказала, что перебралась в город вместе с мужем — уроженцем Севастополя.

«Когда меня приняли, сказали, что роды будут платными. 1 февраля я родила. 3 февраля принесли бумажку, что надо оплатить 37 тыс.: шесть тыс. — за палату за три дня и 31 тыс. — за то, что я рожала без документов», — заявила женщина, уточнив, что документы украли у нее в Москве.

Роженица сообщила, что не смогла оплатить счет, так как свободных денег у семьи нет. Когда она приехала в роддом вместе с журналистами, ей выдали медицинское свидетельство о рождении девочки и согласились отдать младенца. Однако сначала муж донецкой беженки должен оформить на себя отцовство.

Ранее стало известно, что в городе Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка в коллекторе. Позднее на место ЧП прибыли экстренные службы. Роженицу и младенца отправили в местный перинатальный центр.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть