В Нижнем Новгороде роддом отказался выдавать младенца матери из-за долга

В Нижнем Новгороде беженка из Донецка не могла забрать ребенка из роддома две недели без оплаты услуг.

В местной телепрограмме «Кстати» она рассказала, что перебралась в город вместе с мужем — уроженцем Севастополя.

«Когда меня приняли, сказали, что роды будут платными. 1 февраля я родила. 3 февраля принесли бумажку, что надо оплатить 37 тыс.: шесть тыс. — за палату за три дня и 31 тыс. — за то, что я рожала без документов», — заявила женщина, уточнив, что документы украли у нее в Москве.

Роженица сообщила, что не смогла оплатить счет, так как свободных денег у семьи нет. Когда она приехала в роддом вместе с журналистами, ей выдали медицинское свидетельство о рождении девочки и согласились отдать младенца. Однако сначала муж донецкой беженки должен оформить на себя отцовство.

Ранее стало известно, что в городе Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка в коллекторе. Позднее на место ЧП прибыли экстренные службы. Роженицу и младенца отправили в местный перинатальный центр.