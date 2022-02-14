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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с 18 пассажирами на борту экстренно приземлился на Ямале, никто не пострадал

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Василий Крестьянинов/РИА «Новости»

Вертолет Ми-8 с 18 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на Ямале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в Тазовском районе, в 120 км севернее населенного пункта Тазовский. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Utair, село в поле. Никто из пассажиров не пострадал, медицинская помощь не понадобилась. Их эвакуируют другим вертолетом компании.

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подтвердили информацию о посадке вертолета. Там сообщили, что авиакомпания готовит воздушное судно для перевозки пассажиров, оно вылетит из Нового Уренгоя.

5 февраля сообщалось, что грузовой самолет, возвращавшийся в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси, сел в аэропорту.

До этого в Сочи пассажирский лайнер попытался приземлиться на посадочную полосу, но вынужден был снова набрать высоту из-за сильного ветра. Инцидент попал на видео.

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