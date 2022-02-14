Почти каждый предприниматель сталкивался с недобросовестными подрядчиками

С недобросовестными подрядчиками сталкивались 95,9% предпринимателей, следует из опроса виртуального маркетолога «Макс», поступившего в «Газету.Ru».

58,8% из них отметили, что это был единичный случай, 19,5% периодически сталкиваются с плохими аутсорсерами, а 17,6% — регулярно.

Наиболее распространенная проблема — нарушение сроков выполнения работ, об этом рассказали 91% опрошенных. Из них 58,1% все же признались, что подобные ситуации возникают нечасто, а 22,6% предпринимателей не получили результат вовремя по объективным причинам. Только 10,2% представителей бизнеса считают это серьезной проблемой и регулярно сталкиваются с невыполнением работ в срок.

В тройку популярных направлений, в которых чаще всего пользуются помощью подрядчиков, попали дизайн и полиграфия (68,6%), маркетинг и реклама (68,1%), а также логистика и доставка (45,6%). За услугами IT-подрядчиков обращаются 42,9% опрошенных, внешнюю бухгалтерию ведут 30,1%, а с телеком-компаниями работает 8,6% респондентов.

Полностью довольны сотрудничеством с подрядчиками лишь 8% компаний. Чаще всего предприниматели сталкивались с недобросовестными исполнителями в сферах маркетинга, логистики и бухгалтерского учета. В ТОП-5 «проблемных» индустрий вошли также дизайн (25,8%), IT и телекоммуникационные услуги (14,7%).

Почти половина (46,4%) опрошенных доверяют только тем подрядчикам, которых посоветовали знакомые. Лишь 10% предпринимателей уверены, что доверие выстраивается в ходе совместной работы. Но перед тем, как приступить к ней, четверть (24,8%) участников опроса стараются проверять отзывы о компаниях и ИП в проверенных источниках.

15,7% просто выбирают в качестве исполнителей сервисы, принадлежащие крупным компаниям. Только 17% верят в правовую защиту и подробно прописывают в договоре санкционные меры в случае невыполнения работ.