Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Опрос: внешний вид партнера на свидании оценивают 80% женщин 07:10
Отчим открыл огонь из ружья по сыновьям своей сожительницы на 14 февраля 07:07
Под Луганском взорвалось переполненное людьми кафе 07:02
МИД Сингапура рекомендовал своим гражданам незамедлительно покинуть Украину 06:50
Пастух нашел тайник с оружием на окраине Алма-Аты 06:47
С марта для водителей будут действовать новые правила получения медсправки 06:46
Политолог заявил о готовности Байдена «отдать» Украину России 06:36
До +2°C ожидается в Москве 06:35
Российский фигурист Смолкин: мы устали от вопросов про Валиеву 06:29
Украинские фигуристы не стали комментировать ситуацию с допинг-тестом Валиевой 06:25

Почти каждый предприниматель сталкивался с недобросовестными подрядчиками

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

С недобросовестными подрядчиками сталкивались 95,9% предпринимателей, следует из опроса виртуального маркетолога «Макс», поступившего в «Газету.Ru».

58,8% из них отметили, что это был единичный случай, 19,5% периодически сталкиваются с плохими аутсорсерами, а 17,6% — регулярно.

Наиболее распространенная проблема — нарушение сроков выполнения работ, об этом рассказали 91% опрошенных. Из них 58,1% все же признались, что подобные ситуации возникают нечасто, а 22,6% предпринимателей не получили результат вовремя по объективным причинам. Только 10,2% представителей бизнеса считают это серьезной проблемой и регулярно сталкиваются с невыполнением работ в срок.

В тройку популярных направлений, в которых чаще всего пользуются помощью подрядчиков, попали дизайн и полиграфия (68,6%), маркетинг и реклама (68,1%), а также логистика и доставка (45,6%). За услугами IT-подрядчиков обращаются 42,9% опрошенных, внешнюю бухгалтерию ведут 30,1%, а с телеком-компаниями работает 8,6% респондентов.

Полностью довольны сотрудничеством с подрядчиками лишь 8% компаний. Чаще всего предприниматели сталкивались с недобросовестными исполнителями в сферах маркетинга, логистики и бухгалтерского учета. В ТОП-5 «проблемных» индустрий вошли также дизайн (25,8%), IT и телекоммуникационные услуги (14,7%).

Почти половина (46,4%) опрошенных доверяют только тем подрядчикам, которых посоветовали знакомые. Лишь 10% предпринимателей уверены, что доверие выстраивается в ходе совместной работы. Но перед тем, как приступить к ней, четверть (24,8%) участников опроса стараются проверять отзывы о компаниях и ИП в проверенных источниках.

15,7% просто выбирают в качестве исполнителей сервисы, принадлежащие крупным компаниям. Только 17% верят в правовую защиту и подробно прописывают в договоре санкционные меры в случае невыполнения работ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть