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Милонов раскритиковал День святого Валентина

Милонов заявил, что в России не должно быть Дня святого Валентина

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России, отметив, что его проведение недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — заявил Милонов.

Он подчеркнул, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события.

Ранее стало известно, что молодежь более равнодушна к празднованию Дня святого Валентина, чем люди в возрасте 35-45 лет. Это показало исследование, проведенное дейтинг-приложением Badoo.

Как выяснили аналитики, почти половина опрошенных в возрасте 18–24 лет «не планируют его отмечать ни при каких обстоятельствах и не ждут от этого дня ничего особенного».

Боятся остаться без партнера 14 февраля лишь треть опрошенных представителей поколения Z. При этом большинство людей в возрасте 35-45 лет — их доля составила 55% — признались, что боятся провести День святого Валентина в одиночестве.

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