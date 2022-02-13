В Кемеровской области произошла драка между диаспорами и местными жителями

В Кемеровской области произошел конфликт якобы между диаспорой, выходцами из стран Закавказья и местными жителями. Об этом сообщает издание «Тайга.инфо».

Первая драка была в кафе «Эльбрус» в поселке городского типа Тяжинский. Предварительно, люди дрались в присутствии работников Росгвардии. Спустя некоторое время выходцы приехали для «самосуда» и скрылись с места. Кроме того, появилась информация о нападении на одного человека, ехавшего с семьей в автомобиле.

Конфликты продолжились и через несколько дней, когда выходцы из Закавказья пришли к представителям диаспоры и требовали от них покинуть поселок.

Подробности драк с участием местных жителей выясняются. Среди пострадавших якобы оказались дети.

Заведено дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»). В розыск объявлены вероятные зачинщики драки — Аслан, Намит и Эмиль Байрамовы. Подробности расследования пока не приводятся.

Ранее под Калугой подростка ударили ножом в сердце в драке с мигрантами.