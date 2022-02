Россиянам рассказали, как эффективно избавиться от стресса

В предверии 14 февраля сервисы СберЗдоровье, СберЗвук и Rambler&Co провели опрос и выяснили, какие занятия лучше всего снимают стресс и какая музыка наиболее подходит для снижения уровня тревоги. (Есть в распоряжении «Газеты.Ru»)

По данным опроса, 36% россиян часто переживают и тревожатся. 32% признались, что делают это регулярно, 11% — скорее редко и 15% — редко. 6% ответили, что не испытывают подобного никогда.

Главным источником стресса для людей чаще всего становится работа (32%) и информационный фон (31%). Также респонденты переживают за детей (15%) и нервничают из-за романтических отношений со второй половинкой (11%). Коронавирус тревожит всего 6% россиян. Замыкают рейтинг источников стресса — отношения с родителями (3%) и изменения климата (2%).

На вопрос «Как часто вы себя радуете и уделяете время себе?» 24% опрошенных россиян ответили, что делают это каждый день, столько же — несколько раз в неделю или от одного до двух раз в месяц. По 15% респондентов не радуют себя вовсе или делают это лишь раз в полгода.

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Гурген Хачатурян рассказал, как научиться любви к себе:

«В первую очередь не нужно отрицать в себе негативные стороны, пытаться замаскировать их перед самим собой. Если вы хотите как-то исправить свои отрицательные качества, для начала нужно их принять и полюбить так же, как и положительные. Постарайтесь относиться к себе бережно, спокойно, с участием — так, как вы бы отнеслись к собственному ребенку», — сказал он.

Кроме того, важно проживать любые эмоции и не подавлять их, а также прислушиваться к своим желаниям.

Среди самых популярных занятий, которые помогают снизить тревожность и повысить настроение, россияне выделили: прогулки на природе (29%), вкусная еда или ее приготовление (13%), чтение книг (11%), прием горячей ванны или банные процедуры (9%). Топ-пять замыкает прослушивание любимой музыки (8%).



«Связь музыки с нервной системой обусловлена тем, что и мозг, и звуки излучают волны различной частоты. Музыка также способна убрать ненужные мысли и дать им спокойно течь, не вызывая эмоциональный отклик. Поэтому включить расслабляющую композицию и заняться приятным делом — отличный способ проявить любовь к себе», — отметил Хачатурян.

По данным СберЗвука, на прогулках пользователи обычно включают Red Hot Chili Peppers — Black Summer и Zivert — ASTALAVISTALOVE. На готовку людей вдохновляет Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic — Smokin Out The Window и Queen — Don't Stop Me Now.

Люди нежатся в ванной под томный голос Sade и трек Smooth Operator. Спортивные тренировки проходят под музыку, вдохновленную сериалом «Игра Кальмара», TOKiMONSTA — The Flower Blooms и ритмичную мелодию Ramil', Rompasso, Kontra K — Runaway. Медитируют чаще всего под белый шум, природные звуки — лес и океан.